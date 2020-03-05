曼哈頓律師確診新冠肺炎後，紐約疫情急升。

紐約新冠肺炎疫情急速升溫，光是昨（4）日，確診病例就激增9例，全都和第2例曼哈頓律師有關，目前整個紐約州已有約1,000人自行隔離。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，紐約州新冠肺炎社區傳播情形持續擴大，4日新增9例確診病例，全都和第2例在曼哈頓工作的50多歲律師有關，包含他的妻子、20歲兒子、14歲女兒、一名載他就醫的鄰居、以及他的好友。另外，男子好友的妻子以及3名子女也都確診。目前，紐約大都會地區一共有11人確診。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，第2例確診男子已經住院治療，不過他的家人及鄰居仍在紐約近郊韋斯切斯特郡（Westchester County）的自家進行隔離。

即便男子居住在紐約郊區，但他及家人平常的生活圈仍以紐約市為主，目前當局已要求多達1,000名曾和這些確診者接觸過的人自行隔離，對象包含這對兄妹在紐約市就讀的高中及大學同學。

隔離對象也包括韋斯切斯特郡的一間「Young Israel」猶太教教堂部分信徒，「Young Israel」網站指出，教會一共有380戶家庭信徒。韋斯切斯特郡長賴提默（George Latimer）已指示，上月22日參加教會活動、23日參加一場葬禮以及成人禮的民眾自行隔離。

目前紐約衛生單位仍在調查曼哈頓律師的感染來源。

另外，好消息是，紐約第1例新冠肺炎病例的家人並未染病。紐約第1起病例是一名剛結束伊朗旅遊返美的女性醫護人員，古莫表示，女子返國後就採取預防措施，自行在家隔離。與她同行的丈夫經病毒檢測後，檢體呈現陰性。

(中時電子報)