立法院長游錫堃在臉書指出，他家人遭威脅，有人身安全的疑慮，但向警方報案後卻沒下文，家門口的巡邏箱是空的，也沒有看到QR Code電子巡簽條碼。對此，大安分局瑞安街派出所所長洪長義表示都有巡邏。宅神朱學恒看到游錫堃荒腔走板的表現，痛批游錫堃搞不清楚，刑事案件給刑事局處理，只會刁難小小派出所長！

游錫堃昨深夜自爆遭署名「游貴湘」的人士發出滅門恐嚇信後，警方卻毫無動作，住家巡邏箱都是空的。警方則反擊強調，嫌犯已經逮捕到案，且巡邏箱已改QR CORD，都有巡簽；對此，游錫堃剛剛難掩氣憤地說，昨天他拍了巡邏箱，就是沒有QR CORD，「可能台北市幾百個幾千個巡邏箱，現在都算在我身上好了！」

對此，宅神於臉書發文表示，「感覺這位大院長很愛用臉書欸！而且當了幾十年的狀況還搞不清楚刑事案件給刑事局處理，偏要刁難小小派出所長。退一萬步來說，這種警政體系的問題要問比你更愛講話的內政部長啊，結果這麼愛發臉書是有多無助要讓全國民眾秀秀你嗎？難道下次你午飯吃什麼便當也要發臉書問有給職行政院顧問嗎」？

宅神臉書。（圖片摘自宅神朱學恒臉書）

底下網友也紛紛譏諷，「刷存在感，怕大家忘了他現在是院長大人」、「真的很無言」、「又是一個自認官大學問大的大官，啊真的無言」、「這水準真的是令我目瞪口呆」、「錫堃太久沒出來了，一出來便一鳴驚人」！

網友留言。（摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

(中時電子報)