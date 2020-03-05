受到大陸舜宇光學積極搶攻蘋果，以及新冠肺炎衝擊第1季業績等利空影響，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)近期股價弱勢，美系外資雖然下調玉晶光今年及明年每股盈餘分別下調15%及4%，但給予「加碼」評等，目標價為670元。

受到農曆年長假及淡季影響，玉晶光1月合併營收9億8135萬元，較上個月減少13.04%，較去年同月大幅成長130.43%。

新冠肺炎疫情全球延燒，玉晶光大陸廈門廠區雖然已於2月10日順利復工，但下游組裝廠復工速度緩慢，蘋果等大廠紛紛下調本季營運展望，不過玉晶光仍認為，今年第1季業績將優於去年同期。

除第1季營運受到新冠肺炎疫情影響，大陸舜宇光學積極搶攻蘋果，玉晶光遭知名分析師點名將受到舜宇光學影響，不過美系外資在最新報告力挺玉晶光，認為現在預測2021年蘋果手機鏡頭供應商還太早，且誇大了舜宇光學對玉晶光的潛在威脅，即使舜宇光學可以在2021年成為蘋果鏡頭供應商，也是iPad而不是iPhone。

美系外資表示，玉晶光復工率已恢復到90%以上，且7P(片)鏡頭比超廣角重要，加上玉晶光今年擴產計畫執行良好，因此雖然考慮到新冠肺炎疫情不利因素，將玉晶光2020年及2021年的每股盈餘分別下修了15%及4%，但給予「加碼」評等，目標價為670元。

(時報資訊)