黃子佼與孟耿如愛情長跑多年，稍早報喜在今天登記結婚，孟耿如更說年齡沒造成問題，「我想愛情的力量真的是很偉大的」，狠狠放閃了一波，而這份愛情確實有強大影響力，讓出道多年、行事低調穩妥的黃子佼當年甘願打破自己立下的準則，被認為跟孟耿如姻緣天注定。

經歷小S與曾寶儀兩任「星女友」後，黃子佼在感情方面變得低調神祕，直到2013年被爆曖昧孟耿如，女方整整小他19歲，但卻獲得師傅張小燕的大力祝福，引發不小的話題，然黃子佼很快地否認了戀情，表示兩人因興趣相同而變熟，還轉移話題，表示是想當她的藝術經紀人、幫她辦個展，否認是男女朋友的關係。

黃子佼當時更言明公開戀情向來沒好事，誓言沒到挑婚紗、戴上婚戒的時候，他不會多談，甚至被丁噹「帶孟小姐來聽演唱會」釣到、間接認愛後，還消毒跟孟耿如只是好朋友，然隔年就破戒，不再否認戀情，孟耿如也「妥協」，認了跟「長輩」黃子佼是戀人關係，坦蕩說沒什麼好避諱，如今修成正果，受到粉絲及親友大大的祝福。

(中時電子報)