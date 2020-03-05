原民會近年來積極推動文化健康站，目前已有400餘站，聘用照服員1089人，但卻傳出有部分文健站員工在年前遭積欠薪資，還有員工反映「很多人要養小孩，要繳貸款，真的撐不住了」，原民會表示，的確台中一處文健站積欠員工薪資，將列入未來考核，最重就撤點。

立委陳瑩表示，部份文化健康站爆發欠薪問題，包括使用長照基金、花東基金等都有發生，是否是因為原民會經費核撥速度太慢？夷將回應，去年12月傳出文健站欠薪，目前已經解決，「這種事情不能再發生」，薪資應準時發放。

(中時 )