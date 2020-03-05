綠委爆「原民會文健站欠薪」 原民會：只有1站 13:062020/03/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委陳瑩質詢時表示部分文健站員工在年前遭積欠薪資。（翻攝自陳瑩PPT／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原民會近年來積極推動文化健康站，目前已有400餘站，聘用照服員1089人，但卻傳出有部分文健站員工在年前遭積欠薪資，還有員工反映「很多人要養小孩，要繳貸款，真的撐不住了」，原民會表示，的確台中一處文健站積欠員工薪資，將列入未來考核，最重就撤點。 立委陳瑩表示，部份文化健康站爆發欠薪問題，包括使用長照基金、花東基金等都有發生，是否是因為原民會經費核撥速度太慢？夷將回應，去年12月傳出文健站欠薪，目前已經解決，「這種事情不能再發生」，薪資應準時發放。 (中時 ) #原民會 #員工 #薪資 #文化 #基金 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 夫妻租屋10年想買房 過來人見「這條件」狂勸不要 19:232020/03/01 生活 晨星：機器人主題基金是去年最受歡迎基金 12:062020/03/02 財經 勞動基金 逢低加碼數十億 04:102020/03/03 財經要聞 勞動基金收益轉負 慘賠312億 04:102020/03/03 財經焦點 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 安聯境內基金鉅亨上架 零手續費限時優惠中 13:542020/03/03 財經 晨星：女性基金經理占比只有14％ 男女占比差異大 無關能力 15:412020/03/03 財經 鉅亨上架安聯基金 零手續費 04:102020/03/04 產業特刊 晨星：基金經理男女懸殊 無關能力 04:102020/03/05 投資理財 高市紓困 駁二等租金減2成 04:102020/03/05 地方新聞 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 全球首例！染新冠武漢男出院後一周竟復發猝死 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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