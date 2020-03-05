黃姓男子喜獲電動輪椅，練習操作代步，今天就坐著輪椅去醫院復健。（許家寧翻攝）

醫師紀乃正（前左1）、市議員楊秀玉（後右1）合力奔走幫助獨居男子能自力就醫。（許家寧翻攝）

基隆七堵區1名50多歲患有糖尿病的黃姓男子，因未婚獨居，無人照料發現兩側髖關節缺血性壞死，又不幸中風，得知他手術後行動不便，經常來回市區奔波復健，市立醫院院長王慧珺大方出借住處，更勸募一部電動輪椅，讓黃男激動落淚。

紀醫師診所醫生紀乃正指出，他是黃姓患者的家庭醫師，黃男因糖尿病身體狀況較差，髖關節缺血性壞死多次手術，一年前中風後，雖然社福機構有給予黃男生活照護，但從住處到基隆市立醫院，往返達15公里路程，若無人陪伴，就無法進行復健。

市立醫院長王慧珺得知後，熱心出借住處，暫讓黃男減少奔波之苦，為解決黃男行動不便問題，紀乃正與和樂獅子會長王英昰及會員們討論之後，決定將這筆經費用在購買電動輪椅上，給需要到醫院復健的黃男最即時的協助。

喜獲電動輪椅讓黃男情緒相當激動，他說，一開始不熟悉操作，但很感謝大家幫忙，今天一早就坐著輪椅代步到醫院復建；市議員楊秀玉在捐贈儀式會場，感謝獅子會300-F區與紀乃正醫師熱心協助，讓黃姓民眾終於可以靠自己之力就醫。

紀乃正表示，正好該會有一筆經費，可以及時添購幫助黃男，目前還有2台電動輪椅可供需要的民眾申請使用，未來也會情況狀況，撥發給有需要的單位及患者，民眾若有急需，也可向該會提出申請，經評估後覺得患者符合資格，就會免費提供。

(中時 )