46歲林姓雇主扣留34歲外籍女性移工阿蒂（化名）證件，並強迫阿蒂購買比市售高兩倍價格的生活用品，還脅迫阿蒂要運送毒品，反抗則施暴對待，警方2日執行搜索，查獲海洛因12.89公克毒品吸食器等違禁物品，林嫌及其胞弟依違反人口販運法、毒品危害防制條例移送法辦。

林姓雇主自2015年起扣留34歲外籍女性移工阿蒂護照、居留證等證件，並準備比市售高兩倍價格的衛生紙、衛生棉、面膜等生活用品，強迫阿蒂購買，利用各種名目苛扣其薪資。

阿蒂原定來台工作至2018年，卻因債款越欠越多，只能延長工作簽證償還債務，此外43歲林嫌弟弟還脅迫阿蒂協助販運裝有不明粉末包裹，若反抗便遭受林嫌及林嫌弟弟肢體暴力對待。

警方表示，新莊分局2日持搜索票會同土城分局、樹林分局及新北市政府勞工局、新北市政府環保局等單位，前往林嫌住處執行搜索，當場查獲海洛因12.89公克、安非他命5.84公克及毒品吸食器等違禁物品，林嫌及其胞弟依違反人口販運法、毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時 )