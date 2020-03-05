新開國小成年禮帶領4名高年級學生，以自行車環島完成壯遊台灣之旅，3日舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

新開國小成年禮帶領4名高年級學生，以自行車環島完成壯遊台灣之旅，3日舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉新開國小4名5、6年級學生，今年初完成自行車環島成年禮，校方近日舉辦成果發表會，除了製作紀念手冊及影片，讓學生分享一路的心路歷程，也希望透過此行，鼓勵偏鄉學生踏出家鄉增廣見聞，學習生活自理，並以實際用路經驗，了解交通安全的重要性，培養負責任的態度。

新開國小位於大湖新開村，學生多來自於附近社區，由於地處偏鄉、學生數較少，學校採合班教學，為了讓高年級學生有不一樣的成年禮，校方前年底計畫自行車環島活動，去年4月起每周利用自行車課，由教練帶領學生們培養體力及訓練騎乘技巧，今年大年初四出發，展開6天5夜環島之旅。

新開國小4名高年級學生，今年1月28日起由師長、教練帶領完成自行車環島，留下珍貴的回憶。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

新開國小4名高年級學生，今年1月28日起由師長、教練帶領完成自行車環島，留下珍貴的回憶。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

新開國小4名高年級學生，今年1月28日起由師長、教練帶領完成自行車環島，留下珍貴的回憶。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

「我第一天就摔車，很痛！」6年級學生廖芳妤首次嘗試自行車環島，身形嬌小的她提起摔車哭成淚人兒，害羞地笑了，她說，那時天色昏暗又下坡，車輪壓到白線打滑摔車，手腳擦挫傷才痛得哭出來；在爬壽卡長達20公里的上坡時，也一度上氣不接下氣，還好有教練陪伴，自我喊話「相信自己就能完成」。

騎自行車環島不容易，有學生家長知道小孩完成壯遊，沒有半途而廢，眼眶泛淚直說感動，校長鄭惠鳳表示，環台計畫事前經過募款，感謝家長、社區民眾及善心人士大力支持，老師們也都犧牲休假日陪伴學生騎乘；此行很有意義，除了讓學生學習堅持、努力，培養勇氣，還能學會感恩。

新開國小4名高年級學生，今年1月28日起由師長、教練帶領完成自行車環島，留下珍貴的回憶。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

新開國小4名高年級學生，今年1月28日起由師長、教練帶領完成自行車環島，留下珍貴的回憶。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

新開國小自行車壯遊成年禮。

(中時 )