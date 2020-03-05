先進「刑事鑑識中心實驗室」於新大樓B棟建置220坪的，為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，購進全自動化核酸分析儀。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局新搬遷至潭子區豐興路1段，新建大樓5日落成啟用典禮，為因應未來之犯罪型態及偵防模式，警察局積極推動科技建警及智慧警政，全國首創「刑案現場重建教室」，模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，實境訓練採集指紋、血跡、鞋印、微物等跡證，為中部最先進之刑事鑑識實驗室，有效提升偵破能量及鑑定效率。

台中市警察局指出，先進「刑事鑑識中心實驗室」於新大樓B棟建置220坪的，為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，購置自動化DNA萃取設備，降低DNA汙染可能性，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率。

台中市警察局表示，新大樓A棟主樓設置有「警政戰情專案辦公室」可將各種警政治安資訊、影像完整呈現，並可召開遠端視訊會議，利用完整輔助流程對於重大治、交安事件提出建議及處理應用，有效協助治安決策及勤務規劃。

台中市警察局新建大樓，建地面積1萬9931．82平方公尺、樓地板總面積42679．44 平方公尺，3棟建築物以合院式矗立、相互連通，為地下1層、地上分別為9層、8層、8層之建物，大樓氣象宏偉壯觀、格局方正，內部空間寬敞溫馨、動線規劃井然有序、設備新穎，結合現代科技智慧與環保綠能的公有建築。

(中時 )