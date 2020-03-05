格斯科技在日本與葉山產業株式會社簽訂商務合作備忘錄，共同開發日本電動三輪車的應用市場，格斯科技執行長張忠傑博士（前排右三）、日本葉山產業株式會社社長葉山祐造（左三），宣示合作拓展日本電動三輪車應用市場。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

中科創新創業場域入駐團隊「格斯科技」打開全球市場再下一城！2月26與日本商社葉山產業株式會社簽署商務合作備忘錄；格斯科技執行長張忠傑表示，將以智慧製造、技術創新與台日跨國合作三箭齊發，提高格斯科技與相關供應鏈在動力電池應用市場的占比擴大營收。

格斯科技於日本與葉山產業株式會社簽訂商務合作備忘錄，共同開發日本電動三輪車的應用市場，在駐日副代表蔡明耀大使、大阪眾議員大西宏幸、岡下昌平、大隈和英、宗清皇一、鋰電池協會理事長李桐進、金嗓電腦科技董事長蔡世寅、鎂世紀總經理賴柏年共同見證下，宣示合作拓展日本電動三輪車應用市場。

格斯科技今年更加速國際市場布局，張忠傑博士表示，格斯科技規畫未來三年將大規模擴大投資，在國內建置新廠區，預計2020年4月動土興建，預定2021年第二季度正式投產，產能規畫800MWh~1GWh，規畫以生產動力電池為主力產品，預估五年內，看好年產值可達百億元。

台灣科技站上世界舞台，強化市場競爭力，格斯科技投入發展創新動力電池技術，積極開發國外業務尋求國際市場合作，去年10月開始在中科加速器的協助之下，與越南峴港孵化器(DNES)簽署合作備忘錄，逐步對接國際合作資源。

張忠傑說，為擴大推廣海外動力電池應用市場布局，格斯科技與全球最大的小蜜蘋果代理商葉山株式會社共同合作電動三輪車，應用在農、魚、果菜市場，有效節能減碳，解決農、漁、果菜市場空氣和噪音汙染問題，建構清新的交易示範環境，提供更優質的永續服務和低碳生態環境，成為推動電動三輪車的主要訴求。

屆時台灣將負責研發及高端產品的生產，進而提升市場競爭力，以智慧製造、技術創新與台日跨國合作三箭齊發，提高格斯科技與相關供應鏈在動力電池應用市場的占比擴大營收。

格斯科技智能生產線產能規畫以1GWh為設計樣板，不亞於當前全球一流動力電池生產線，俟新廠落實運作成功後，未來可尋找人才、土地、電費成本便宜的第三地成為旗下海外廠，降低生產成本因應未來電動式產應用的需求。

(中時 )