立委周春米今（5）日指出，全國各界正全力防堵新冠肺炎疫情，但考試院至今卻仍在狀況外，竟然要求各級機關學校配合參加「公共服務日」，辦理一系列活動與撰寫報告；周春米建議銓敘部「懸崖勒馬」，暫等今年的「公共服務日」相關活動與報告，不要再增加傳染風險，也減輕基層公務人員在防疫之外的負擔。

周春米今天在司法委員會質詢時指出，考試院於二月中旬陸續發函各級機關學校，要求必須在6月23日配合「公共服務日」辦理各項活動，引發基層公務員反彈。她表示，考試院要求各機關學校響應「公共服務日」舉辦活動已經行之有年，過去機關、學校常舉辦二手衣拍賣、淨灘活動、睦鄰活動以配合考試院要求；但現在防疫關頭，各機關都已經焦頭爛額，考試院仍然要求舉辦「公共服務日」，實在是在狀況外。

周春米二月底曾與立委黃國書及賴惠員舉行記者會呼籲「全力防疫，暫停考評」，暫時停止對地方政府的績效考評，減輕第一線人員負擔，包括衛福部、教育部、警政署及消防署等中央部會也紛紛響應。

周春米說，公共服務活動不是不好，讓公務員走入基層直接與民眾互動接觸、辦理回饋社會，是很好的理念，但是現在的狀況不適合，希望考試院能夠收回成命，「高抬貴手」，不要再增加基層公務員的負擔。

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(中時電子報)