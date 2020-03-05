受新冠肺炎疫情持續升溫，東吳大學防疫工作再進化，在兩校區出動5台紅外線熱像儀。（鄧博仁攝）

東吳大學學生紛紛戴起口罩上課。（鄧博仁攝）

受新冠肺炎疫情持續升溫，東吳大學防疫工作再進化，除了兩校區出動5台紅外線熱像儀之外，現在也推出免排隊的點餐系統，手機只要掃瞄QR-Code，推出3秒就可以完成的線上點餐系統，學生直呼超便利。

為了避免群聚感染，東吳大學在外雙溪校區校區與城中校區，一共有20家餐廳參與，到指定取餐地點，只要短短3秒鐘就能快速取餐，社會學系四年級的陳姓大學生直呼：「這項措施真的很方便，不但讓取餐更便利，也避免同學在的地餐長時間逗留。」

東吳大學推出線上點餐系統。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

此外，今年適逢東吳大學建校120年，史上頭一遭舉辦「空中開學典禮」，讓無法趕回台灣開學的大陸、港澳學生，和東吳師長們百人熱鬧同框、一起上線。

來自遼寧的杜云翮同學透過鏡頭表示，今年東北的冬天特別寒冷，現在還在下雪，再加上肺炎疫情，可以說是千里冰封，萬里雪飄，但因為師長們犧牲假期「緊急救援」，內心感受異常溫暖！新冠肺炎疫情延燒，東吳大學有近300位學生無法回台就學，為了保障同學學習的權益，東吳大學特別提供高達658門遠距課程，讓同學雖不在學校，也可以同步學習。

此外，新冠肺炎衝擊台灣經濟，許多行業都面臨嚴峻的考驗，東吳大學向家中經濟突然出現遽變的清寒學生伸出援手，提供「新冠肺炎」急難救助金，

東吳大學表示，學生家長因為這次新冠肺炎被迫放無薪假，又是家中唯一經濟支柱，碰到這樣的情況，學生就能向學校申請救助金，最快在兩週內可以拿到補助，每次金額最低1萬，最高5萬，依照個案的需求，沒有申請次數的限制，除了「新冠肺炎」急難救助金之外，東吳大學的德育中心還會視學生需求，協助申請清寒急難類獎助學金，希望學生安心就學。

(旺報 )