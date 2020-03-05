台中市南屯區一處托嬰中心傳出虐嬰事件，受害女嬰身上多處瘀青。（張耀中服務處提供／黃國峰台中傳真）

中市南屯區一家私人托嬰中心，5日傳出虐嬰事件，7個月大的小女嬰，被打到全身淤青，女童父親不想爺爺奶奶擔心低調向台中市議員張耀中投訴，張耀中表示，女嬰已在醫院驗傷，並會同中市社會局到該中心調閱監視錄影畫面，要請社會局能追究到底，根據「兒童及少年福利與權益保障法」最重將可廢止托嬰中心立案許可。

陳情人指出，他女兒才7個月大，二月中旬送至該托育中心，沒想到才托育第二天，接孩子回家後，就發現女兒身上有多處傷痕，立即停止送托，並去醫院驗傷存證，並由醫院通報市府社會局後，調閱該中心監視器影像，發現該中心二位教保員對他的女兒，有用力拍打背部、劇烈搖晃、拋擲並壓頭強迫趴臥等情緒性舉動。

張耀中指出，該托嬰中心108年還被評鑑甲等，沒想到甲等的托嬰中心，還會發生這樣的事，表示評鑑不能全信，社會局應該揚棄過去優等、甲等、乙等的三級評鑑，應擬定一套新的評鑑機制，讓新手父母安心送托。

張耀中也指出，參照兒少法相關規定可向托育人員及托育機構開罰，並公布托育人員姓名，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作，而機構部分最重將可處廢止立案許可。

中市社會局表示，市府重視兒少權益，對於虐嬰等不法行為，若查證屬實絕對依法嚴辦，針對南屯區一家私人托嬰中心疑傳出受虐案件，市府家防中心獲報後，立即與女嬰父母前往調閱監視畫面，發現托育人員有用力拍打背部、搖晃及單手推拉等舉動。目前全案正加速偵辦中。

社會局強調，托育人員及中心若確定違法屬實，將分別處6萬至60萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱，情節嚴重者停辦一個月以上一年以下，屆滿未改善者，將廢止其設立許可，絕不寬貸。

為減少類似案件發生，社會局未來將針對托嬰中心一年4次稽查，如有檢舉或特殊情形，則增加稽查次數；另托嬰中心3年需接受一次評鑑，市府今年度將修訂指標內容，全力落實服務品質，維護幼兒及家長權益。

(中時 )