「咦?怎麼有一隻梅花鹿在海上游泳?」台東綠島公館漁港外海，上午出現一隻梅花鹿獨自仔海賞游泳，但疑似體力不支幾乎遭到滅頂，岸上的民眾發現後，一方面拿著救生圈跳下海，同時也通報海巡署綠島安檢所，大批人力花費一番工夫後，終於順利沉浮在海面的小鹿救上岸，引起圍觀民眾拍掌歡呼。

一隻野生梅花鹿不知何故由在海上險溺水，海巡與民眾見狀合力將其救起野放。(海巡一三大隊提供)

綠島公館安檢所人員表示，上午接獲民眾報案有一隻梅花鹿出現在公館漁港外海，疑似即將溺水，岸巡隊員還以為對方在開玩笑，於是派員前往查看，果真發現有一隻梅花鹿中載浮載沉。

當時已經有熱心民眾，拿著救生圈跳下水，慢慢地游向梅花進行救援，海巡隊員見狀，也立刻派員攜帶救生器具下水，同時拋出救生圈及浮水繩確保救援安全，但梅花鹿疑似受驚不斷掙扎，造成就困難，名眾與海巡隊員花費一番工夫，才將救生圈套上小鹿身上，慢慢將其拉回岸上，然後牽到至附近山區野放。

一隻野生梅花鹿不知何故由在海上險溺水，海巡與民眾見狀合力將其救起野放。(海巡一三大隊提供)

一隻野生梅花鹿不知何故由在海上險溺水，海巡與民眾見狀合力將其救起野放。(海巡一三大隊提供)

據了解，以前也曾經有過民眾出海捕魚，在海上遇到野生山豬在海上遊的案例，但遇上梅乎還是頭一遭，主要是綠島山區為野生梅花鹿群居生活地區棲息地，可能鹿群在海邊時遭浪打下海才會發生這起罕見的梅花鹿溺水事件。

(中時電子報)