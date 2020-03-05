蔡英文總統今天接見全國童軍代表，感謝所有童軍為了配合近期的防疫工作，取消或延後一些大型的活動，她請大家繼續為防疫工作發揮正面的影響力，並和政府攜手協力，共同推動臺灣各項最重要的社會改革工程。

今天是三五童軍節，蔡英文在總統府接見童軍代表指出，世界童軍運動建立在童軍諾言和童軍規律這兩項重要的基礎之上。而童軍運動的使命，就是要透過對諾言和規律的實踐，發揮自己的潛力，同時也積極透過團隊合作，發揮領導才能，把自己的力量貢獻給社會。

她認為，這麼多年以來，童軍教育在臺灣，啟發了一代又一代的青少年，培養出許許多多有責任感、有服務心的新世代人才。尤其當羅浮童軍進入社會，把童軍精神的影響力帶到不同領域，真的也促成了很多重要的改變。

透過童軍夥伴的努力，臺灣順利爭取到2021年第27屆亞太區童軍領袖會議的主辦權。她勉勵大家一定要全力以赴，展現出最好的成果。也感謝所有童軍夥伴，為了配合近期的防疫工作，取消或延後了一些大型的活動。

她說，接下來，她也要請大家繼續協助宣導正確的資訊，為防疫工作發揮正面的影響力。面對未來，臺灣依然有很多挑戰，例如產業轉型、深化民主、落實全齡照顧、強化區域均衡，都需要全民共同投入參與。

她相信所有的童軍夥伴，不論在甚麼位置，都可以發揮敬天樂群、扶助他人、服務社會的精神，成為臺灣社會最重要的中流砥柱，和政府攜手協力，共同推動臺灣各項最重要的社會改革工程。

(中時 )