商業發展研究院董事長許添財表示，新冠疫情對於台灣經濟是有機會成為長期成長的正能量，基於台灣自去年第四季的企業大規模投資行動，已奠定當季GDP成長的力道強勁，這股新動向與動能，即便現在疫情導致一時受挫，只要企業在地投資動能持續，疫情過後，經濟景氣仍然可以出現V型反彈。

商業發展研究院今（5）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，一反過去預期，在政府公佈去（2019）年第四季GDP勁揚3.3％的促動下，預測景氣到今年7月可一路上升。

商研院CDRI提醒，這次系統資料還沒有反應或估測新冠疫情可能的衝擊，大多的數據是到去年第四季，僅有就業指標項目的資料已採用今年1月的最新部份。

許添財表指出，新冠疫情正持續蔓延，未來短期性衝擊在所難免，風險之大，沒有人敢輕忽，但是，疫情發生的地緣因素，將會加強原來貿易科技戰導致的台商回流、轉單效應等，而外流海外的人才也開始回歸，「過去台商說沒有理事回來，現在，台商沒有理由不回來了！」

(工商 )