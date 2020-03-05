根據Google本周發布的Andoroid安全公告指出，聯發科晶片中存在「CVE-2020-0069」安全漏洞，可讓駭客直接取得裝置端的根權限。對此聯發科指出，公司在2019年中就已經對OEM廠發出韌體更新，2020年初對Google提出向使用者的建議更新。

Google於本周發布3月Android安全公告，並對Android裝置修補71個安全漏洞，當中聯發科晶片的安全漏洞CVE-2020-0069也同步修補。行動軟體開發社群XDA Developers指出，這個安全漏洞可能讓駭客直接取得裝置根權限，並波及超過20款聯發科晶片，且被多款裝置導入。

據了解，當中包含OPPO、金立及魅族等品牌都有把相關晶片導入到智慧手機當中。聯發科指出，公司早在2019年4月發現漏洞後，5月便向OEM廠發出韌體更新，2020年初更向Google提出向使用者的更新建議，Google也在3月的安全公告中指出已經對該漏洞修補，使用者僅需要更新就可避免資安風險。

(工商 )