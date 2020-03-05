大陸安徽省日前有一名狠心繼母，竟將11歲的繼子生殖器、睪完全部割斷！男童父親發現後急忙將被切斷的部位和男童一起送醫急救，雖然最後有成功接回，但醫生表示很難再恢復正常，並嘆：「沒見過那麼狠的！」

綜合陸媒報導，安徽省兒童醫院急診科3日晚間收治這名男童，但因為傷勢過重，又被轉入安徽醫科大學第一附屬醫院，中間拖了好幾個小時；醫生看到男童下體慘狀，立馬幫他安排手術；這場手術持續了5個多小時，至昨（4日）凌晨才結束。

泌尿外科主任醫師張賢生表示，男童的生殖器已經順利接合，但之後能否存活，尚待觀察，「沒見過那麼狠的，孩子的生殖器完全斷了，包括睾丸；孩子自己說是繼母的行為。」

至於能否恢復正常的生育功能、性功能，張賢生坦言：「非常難！」不過排尿功能不會受到影響。男童父親沈姓男子表示，他在事發後已打電話報警，但因為自己跟著救護車輾轉在醫院間，尚不知自己的枕邊人是否已被逮捕。

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(中時電子報)