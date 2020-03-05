沙烏地阿拉伯政府為避免新冠病毒疫情擴散，宣布暫緩我國在內等25個傳出疫情的國家或地區的旅客持觀光簽證入境；外交部今（5）日指出，沙國雖將我國與中國大陸疫區分開，但考量臺灣與大陸往來密切，除了停止各國觀光簽入境外，也暫停發放我國人各類簽證。外交部強調，將持續與沙國溝通。

沙烏地阿拉拍宣布停止中華民國及中國、義大利、香港、澳門、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、越南、印度等共25個國家或地區的旅客入境，雖然沙國衛生部將我國與中國疫區分開標示，但考量兩岸來往密切，仍暫時停發我國人各類簽證。

外交部指出，沙烏地阿拉伯近年曾發生「中東呼吸道症候群冠狀病毒感染症」大規模疫情，當時造成450多人死亡，為避免重蹈覆轍，此次對武漢肺炎疫情採取嚴格防疫措施，已暫停世界各國穆斯林前往沙國進行副朝覲，外交部駐沙處得知後已向沙方表達嚴正關切，並向沙國相關單位說明我國防疫成效及各項嚴密防疫措施，力促沙國撤回公告，盡速恢復我國人簽證待遇。

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(中時電子報)