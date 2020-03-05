美國民主黨決定提名總統候選人的關鍵之日「超級星期二」中，先前初選落後的前副總統拜登氣勢後來居上，在14州與2屬地的投票中，囊括包括德州等9州成為最大贏家，而前4場初選連勝桑德斯則奪下大票倉加州在內的4州，讓這場先前「大亂鬥」的初選，成為一對一的對決。美CNN分析，拜登之能逆轉居上，除了上週辯論表現較突出外，南卡羅萊納州非洲裔社群的支持，以及民主黨內擔憂桑德斯出線等因素，讓拜登逐漸有贏家希望。

美CNN分析，前副總統拜登之能在民主黨初選中逆轉居上，除了上週辯論表現較突出外，南卡羅萊納州非洲裔社群的支持，以及黨內擔憂桑德斯出線等因素。

分析指出，雖然在愛荷華、新罕布夏、以及內華達等州的初選或民調中，拜登（Joe Biden）表現皆落後於桑德斯（Bernie Sanders），但在民主黨在眾議院第三號人物、也是南卡羅萊納州具影響力的非裔議員柯里本（Jim Clyburn）上週力挺拜登下，讓此處成為拜登逆轉勝的起點，大獲全勝桑德斯。而拜登能橫掃南方多個州，在其中佔有約1/4非裔選民也是關鍵，讓CNN稱「很難回想起什麼時候曾有黑人選民崛起，挽救一名白人政治領袖」。

而桑德斯在先前初選中接連領先下，讓不少民主黨人開始警覺提名桑德斯的可能危機，一旦讓桑德斯出線，對手共和黨必然拿他說嘴，說服那些尚未決定的選民稱「民主黨已經被激進社會主義佔領了」；另外，若桑德斯代表民主黨，也會讓黨內策略人士驚慌，怕他的激進路線恐讓民主黨一口氣連丟下白宮與參眾兩院，讓川普在未來4年內毫無忌憚。

雖然距離最終提名仍有一段距離，但拜登能否在不對桑德斯支持者造成敵意之下脫穎而出，將是黨內整合關鍵。許多希拉蕊陣營的工作人員仍然歷歷在目，4年前桑德斯與他的支持者在失去民主黨提名後只生悶氣、最終走向分裂，這一幕仍令他們火大。此外，在重要的年輕選民以及拉裔選民普遍傾向桑德斯的情況下，拜登也要設法吸引他們選票。

在超級星期二結束後，民主黨初選結果逐漸明朗，雖然桑德斯仍有斬獲，但在拜登逆轉之追之下，加上富豪彭博退選並聲明支持拜登，以及先前退選的布塔朱吉（Pete Buttigieg）也支持下，拜登出線的機會大增，其競選團隊3日晚間表示，團隊42小時內在網路上募得710萬美元（約新台幣2億1456萬元）的競選經費，高於桑德斯2天內募得的550萬美元。

(中時電子報)