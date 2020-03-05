游姓男子今（5日）上午11時許，持刀衝入新北市板橋區民生路某超商，游嫌先持刀揮舞後劃傷店員脖子，隨即逃離現場，所幸店員送醫時意識清醒，並無生命危險。警方獲報1小時後逮捕游嫌，據悉，游嫌與店員認識，雙方曾有糾紛，正進一步偵訊釐清犯案動機。

(中時 )