男持刀搶超商殺傷店員 遭逮偵訊中 13:132020/03/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方獲報1小時後逮捕游嫌，據悉，游嫌與店員認識，雙方曾有糾紛，正進一步偵訊釐清犯案動機。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 游姓男子今（5日）上午11時許，持刀衝入新北市板橋區民生路某超商，游嫌先持刀揮舞後劃傷店員脖子，隨即逃離現場，所幸店員送醫時意識清醒，並無生命危險。警方獲報1小時後逮捕游嫌，據悉，游嫌與店員認識，雙方曾有糾紛，正進一步偵訊釐清犯案動機。 (中時 ) #店員 #偵訊 #超商 #生命 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 女在家淋浴遭雷擊 專家曝大雷雨禁做這些事 10:192020/03/01 搜奇 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 過氣歌手霸佔得來速討免費食物 店員尷尬搖頭「你是誰？」 09:292020/03/02 娛樂 司法防疫嚴陣以待 中檢設防疫及遠距視訊偵查庭 17:112020/03/02 社會 迎戰開學！OK mini前進校園 販售防疫商品 22:312020/03/02 生活 巨鱷被關地下室25年 警活捉看傻眼 10:392020/03/03 搜奇 恐怖！大媽故意拉下口罩 朝店員吐口水「播毒」 15:492020/03/03 社會 台糖防疫酒精翻倍衝上5萬瓶 超商、量販全面供貨 16:572020/03/03 生活 健身器材也GG！ 醫掲防疫5危險處 10:412020/03/04 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 05:262020/03/05 生活 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 游錫堃在演啥？早知恐嚇犯落網還反咬警方一口 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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