罷韓將邁入第三階段，正妹韓粉YouTuber高鈞鈞爆罷韓最新手法，指1450會不斷故意挑釁，然後再把韓粉被激怒下的對話或截圖，拿來做成新聞，因此她呼籲韓粉要小心。

高鈞鈞在YouTube直播中指出，一些1450潛伏在群組裡面，他們在收集證據，所以大家千萬不要亂講話，不然可能會被告或是被收到證據，或是被做成新聞，講韓粉不理性，甚至被截取對話，或是發的文章。他們都在裡面等新聞，像他們這次被翻的群組，裡面本來就有很多1450，可以事先知道韓粉們的動作。

高鈞鈞表示，目前罷韓新招的操作模式又是另外一種，1450不斷故意挑釁，有一些人禁不起挑釁，開始說一些髒話、放一些「長輩圖」，這樣子的動作，在他們沒有新聞的時候，這種小小的事件，都有可能被他們拉來做新聞。

高鈞鈞舉例說，罷韓到後來會沒有新聞，他們不會讓罷韓溫度降下來。之前有一個韓粉的姐姐經過民進黨高市議員林智鴻服務處，發現該服務處是罷韓據點，所以一氣之下就踢了一下金爐，就被做成新聞。現在罷韓新聞已被疫情給蓋過，他們目前不會把抓到的把柄丟出去，但可能會在罷韓第三階段做，因此大家不要被抓到把柄，到時韓粉又被汙名化。

(中時電子報)