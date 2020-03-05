大佛和彰化人記憶相連。（吳敏菁攝）

大佛和彰化人記憶相連。（吳敏菁攝）

八卦山上的大佛給人感覺天長地久，但大佛其實未屆花甲之年，佛誕有段曲折，八卦山自古兵家必爭，山頭上，清軍曾建「定軍寨」，1914日人改立「北白川宮能久親王遺跡紀念碑」，戰後1954年，善化堂主世溪松等發起籌建大佛，1956年由人稱阿堯師林慶堯設計、建造，歷經5年打造了座莊嚴大佛，超越了政治、宗教，取得最大的認同。

這次大佛修復，彰化市長林世賢語出驚人，指出了RC修復不易，提出了改以銅鑄，千萬年保存，是否得到認同是後話，不過，大佛嘗試改妝被非頭一遭，讓人印象最深刻就是2000年，縣府還一度計畫以3年時間為大佛貼金箔，以締造為全世界最大金佛，但在維持歷史風貌的拔河下，計畫無疾而終，而大佛也在2002年正式登錄為歷史建築，維持原樣，保存這項文化資產，以成了共識。

大佛福祐彰化。（吳敏菁攝）

建造大佛莊嚴法像的林慶堯已往生，兒子林昇輝難忘16歲跟著父親挑戰兩人建廟生涯中最具代表性工程，大佛委員會最早也曾想木雕大佛，但最後決定採用水泥，更永固些，找了阿堯師，當時以1：100比例、先泥塑大佛模型，再蓋出24公尺大佛，當年沒曲線板模，靠著一鏟、一鏟，抹水泥手工打造，完成這項殊勝非凡的工程。

「好手將創泥雕佛，增得遊蹤爪印鴻，從此望仰佳景外，更添名勝卦山中」當年彰化縣長呂世明還贈詩阿堯師，說起大佛人們或許不復記憶阿堯師了，但南投碧山巖寺

、日月潭文武廟翻修，都有父子兩人手筆。而大佛更成了彰化人心中永恆的存在。

大佛也歷經了多劫，建造過程中，1958年八七水災，大佛建造工程一度中斷，但是1961年大佛建成後，保佑了彰化少有大災難，「有風無颱、有雨沒災」，讓彰化人朗朗上口。

讓人難忘還有，1999彰化縣慶祝佛誕，舉行「彰化天雨花浴佛貼金點燈大法會」，當年副總統連戰、縣長阮剛猛致詞後上法壇共貼金箔，直升機低空進場撒下花瓣，卻因進場瞬間強風，吹倒距離大佛十五公尺的鷹架，造成多位民眾受傷，當年縣府也發表聲明，「幸而佛陀在冥冥中似有保佑，才把事件的傷害降到最低」

2010年曾投入1200萬元進行大佛重修油漆，但歷經風吹雨打，剝落、龜裂，2014年起縣政府辦理歷史建築八卦山大佛調查研究暨修復計畫與結構鑑定暨修復工程規劃設計，歷經多年調查、意見溝通，審查和9次的流標，終於克服萬難，開始了這次規模最大的修復作業，投入3100萬元，預計明年新春前完工。

(中時 )