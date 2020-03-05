英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次主演詹姆士龐德的《007：生死交戰》因新冠肺炎疫情影響，宣布延檔至11月上映。該片原定在4月登場，由於新冠肺炎疫情嚴峻，日前就有不少粉絲聯名寫公開信請願，希望將電影避開肺炎高峰期，將檔期延後。

其實上月該片就已取消丹尼爾在大陸的宣傳活動，減低演員與工作人員的感染風險，5日電影公司最新聲明指《007：生死交戰》將推遲至11月上映：「經過慎重考慮和詳細評估全球電影市場，《007：生死交戰》的推出日期將延至2020年11月。」電影將於今年11月12日在英國上映，而全球上映日期則定於11月25日。

新冠肺炎的死亡人數累計至今全球超過3000例，其中意大利、南韓和大陸的部分戲院因此關閉。人們認為，中國是全球第二大電影市場，僅次於美國。米高梅影業的發言人向CNN表示，我們和其他跨國公司一樣，在了解市場動態，而這次延檔的決定，完全就是把經濟考量放第一，而不是其他任何事情。

(中時 )