MLB春訓熱身賽進行中，例行賽很快也將隨之到來，本週我們趕緊來看看還有哪些大咖選手傷勢未癒，趕不上開季可能對團隊戰力產生影響，尤其冠軍投注上更需特別注意！傷勢不重的選手將有機會在季中回歸，若球隊起始賠率不低可趁早入手。

紅襪-Chris Sale

作為一名單季奪三振輕鬆可破200的左投，想當然爾會是隊上門神，去年因肘傷提早關機的他原本進度不錯，已在隊友模擬打擊時擔任投球。但令人心驚驚的是他二月稍早時的身體狀況：在美國流感與新冠肺炎肆虐全球同時，Sale竟也出現發燒症狀！加上又傳出總教練擔心他手肘核磁共振檢查結果的消息，對紅襪來說有點不妙…

道奇-Cody Bellinger

道奇在早前對紅人的熱身賽中未將Bellinger放入先發名單，而由A.J. Pollock代替他鎮守中外野，總教練Dave Roberts強調他的傷勢並不嚴重，並否認受傷原因和天使隊一壘老將Albert Pujols所舉辦的慈善高爾夫活動有關，但對本季積極補強目標直指世界大賽的道奇來說仍然不是好消息。

洋基-Aaron Judge、Giancarlo Stanton、Aaron Hicks

對死忠洋基迷來說這個季前真是難熬！王牌之一的Luis Severino應該確定整季報銷，投手陣中也還有做完韌帶置換手術的Aaron Hicks復健當中，目標夏季歸隊。打線則是比較令人期待能給予投手奧援，Judge的右肩經核磁共振檢查傷不嚴重，而Stanton右小腿拉傷僅為一級，就看豪華軍團完整體何時能大爆發。

光芒-Blake Snell

Blake Snell現在是光芒隊相當倚重的投手戰力，上週三熱身賽登板後他自評狀況較去年同期為佳，但週六卻出現左肘不適。總教練Kevin Cash接獲醫療團隊顯影照射報告後，暫時將Snell的下一場先發延期，如果未來走勢往壞的方向去，對光芒來說這會是在美東競爭的利空。

費城人-Andrew McCutchen

轉隊的海賊王McCutchen去年六月左膝前十字韌帶撕裂傷，依照目前復健進度應該無法趕上開幕戰，但球團評估，希望在四月迎接他回到打線陣容！

紅人-Eugenio Suárez

Suárez上週四、五兩天已經開始輕鬆的傳接球以及揮棒，看來一月底所做的右肩軟骨碎裂組織移除影響不大。他是在自家泳池跌倒受傷，這種令人傻眼的原因偶爾會在休季時發生…

天使-Griffin Canning

Griffin右肘尺側腹韌帶急性發炎的情形目前仍由隊醫診斷當中，對於是否要動刀進行置換尚無定論，由於一旦手術等於宣告球季終了，在現在有PRP自體血小板注射療法的代替方式下，天使球團將和他好好討論後再決定。

印地安人-Carlos Carrasco、Aaron Civale、Mike Clevinger

髖關節肌群拉傷的Carrasco已恢復打擊餵球，並安排在下週熱身賽登板；而鼠蹊部不適的Civale也已被安排同樣課程，只差在晚幾天進行。這兩名投手的狀況可能僅是訓練量的適應。Clevinger的左膝半月板撕裂就比較麻煩，現階段還在以藥球強化體能逐漸轉換為傳接球課表，印地安人投手群的健康與否，將決定他們能否從美聯中區重返榮耀。

白襪-Yasmani Grandal、Dane Dunning、Michael Kopech、Gio González、Lucas Giolito

白襪想當黑馬？先決條件是一籮筐的病號要趕緊康復！兩週前小腿拉傷的Grandal目標擺在邊復健邊打熱身賽。只不過捕手負擔大，教練團當然也會從旁注意該如何調度休息。投手端Dunning和Kopech都已開始協助餵球打擊；González則進入平地投球20顆課表的進度階段。恢復狀況最佳的是Giolito，牛棚30顆投球顯示他距離實戰比賽的登板越來越近了。

響尾蛇-Mike Leake

健康的Leake無論在哪一隊，都必定是個好用的能吃多局數的輪值好手。但目前的他應該趕不上開季，投球不是最大的問題，關鍵在於他的左手腕骨折舊傷仍無法接捕隊友的回傳球。

常關注各項數據的彩迷，應該都知道「傷兵」絕對是影響團隊表現的一大關鍵，對於名單時時保持更新，將有助於投注時增添判斷精準度。我們也期待受傷選手趕進復原回歸陣容，和大家一起迎接棒球季的到來。

(中時電子報)