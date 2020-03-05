台南市政府與全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK今天正式啟動雙邊合作，台南市長黃偉哲及KLOOK台灣市場行銷總監林耀民共同簽署合作備忘錄，6月底前上架至少100種台南商品，拓展台南觀光旅遊消費市場。

台南市政府觀旅局指出，近年自由行已超過8成，遊客追求個人化、深度體驗、線上購買等消費趨勢下，線上旅遊平台已是遊客預訂行程強勢通路，KLOOK為全球知名旅遊體驗平台，具備超過400個旅遊目的地、10萬種旅遊商品，提供14種多國語言服務，每月有3000萬訪問量，超過500萬則用戶評論，用戶遍布全球，全球也設有29處辦公室，可謂台南在海內外的強力夥伴，該局將積極協助媒合在地業者，支援KLOOK開發台南旅遊商品。

台南市長黃偉哲感謝KLOOK提供平台讓台南趕上世界數位旅行的腳步，讓台南觀光旅遊業更上一層樓，他說，藉由與KLOOK簽署合作備忘錄，讓台南旅宿業者更優化、更數位化，來自國內外旅客能藉由KLOOK平台接觸台南景點，台南的行程商品也能藉此展現在國際消費者的眼前。

黃偉哲提到，目前在新冠肺炎防疫期間，有人認為對旅宿觀光業者是度小月，但休息是為了走更長遠的路，業者正好可利用這段時間做優化遊程、優化旅遊產品、優化人員訓練、數位化等工作，等疫情過去，準備迎接更多旅客。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍透過視訊向與會貴賓致意，林照圍表示，台灣一直是KLOOK重要市場，去年啟動擴大投資台灣計畫，預計３年內投入20億台幣，擴大徵才、強化夥伴關係及優化台灣旅遊市場，希望讓更多人體驗台灣的美好。尤其，第一個合作城市選定台南，除了看好台南觀光潛力，更在與市府洽談的過程中，發現雙方對推廣台南目的地的想法一致。

行銷總監林耀民指出，KLOOK提供免費數位工具協助在地旅遊業者數位轉型、產品上架、行銷推廣，目標是在6月底前達到100種台南商品，行銷客群從國民旅遊開始再逐步推廣至亞洲等海外市場，搭配線上線下活動促銷、台南旅遊攻略、社群影音拍攝推廣、推廣隱藏版景點等方式，把台南的好吃、好玩推廣給更多人。

(中時 )