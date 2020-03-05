合庫金(5880)旗下合庫銀行今(109)年為持續積極吸攬人才，預計於4月10日起將展開第二梯次徵才360名之報名作業。合作金庫銀行筆試日期暫訂於5月9日舉行，此次之徵才招考作業，係委由財團法人台灣金融研訓院辦理，屆時也會因應新冠肺炎疫情之情形，在考場採取嚴謹之防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等之安全。

為了因應金融業務科技化及多元化的發展需求，合作金庫銀行本次招募總計15類組合計360人，其中除招募大學以上學歷之一般金融人員221人外，同時為了配合合庫現有於全球共23個海外單位及每年增設2個海外據點之營運需要，與雙語分行的設置，將招募具備碩士以上學歷及英文中高級以上之儲備菁英人員，其名額也大幅提高到歷年之最45人，且本次儲備菁英人員得視情況分發全台各地，不侷限北部地區，以上應屆畢業生得先行報考；另對於有經驗的轉職者，將招募經驗理財人員46人、資訊/資安類人員35人，及信用卡授權/監控人員13人。

在薪資方面，合作金庫銀行已連續五年經證交所篩選納入「台灣高薪100指數」成分股，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計上看75萬元，本次合作金庫銀行招考之報名期間自109年4月10日起至109年4月22日止。

(時報資訊)