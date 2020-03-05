工業電腦廠友通（2397）受惠併購效益持續挹注，2020年2月合併營收達5.8億元，年增達63.35％，累計1～2月合併營收達13.25億元，年增43.93％，雙雙續創同期新高。友通近期股價有撐，今（5）日股價開高穩揚，最高上漲1.14％至80.1元。

友通2020年2月自結合併營收5.8億元，雖較1月7.45億元次高減少22.1％、降至近5月低點，仍較去年同期3.55億元成長達63.35％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收13.25億元，較去年同期9.2億元成長達43.93％，續創同期新高。

友通2019年接連出手投資，3月入主網通資安廠其陽（3564）、10月入主工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374），持續挹注營運成長動能。若扣除轉投資挹注，友通2月合併營收約3.18億元，月減18.22％、年減10.33％，累計1～2月合併營收7.08億元，年減23.09％。

其陽受惠非常態性專案出貨挹注，以及去年同期比較基期較低，2020年2月自結合併營收1.08億元，雖月減39.99％、仍年增達84.94％，持穩1億元以上高檔。累計1～2月合併營收2.89億元，年增達65.66％，雙雙改寫同期新高。

至於羅昇表現則仍然偏弱，2020年2月自結合併營收1.53億元，月減12.22％、年減11.88％，創近7年2個月低點。累計1～2月合併營收3.27億元，年減25.48％，為近8年同期低點。

(時報資訊)