新冠肺炎疫情讓民眾人人自危，防疫期間，上班族進到辦公室都得戴一整天的口罩辦公；高雄市政府社會局員工，發揮巧思，在口罩上貼上自製的加油小標語和可愛圖案，讓辦公期間充滿樂趣和溫暖，稍微緩和一下防疫的緊張氣氛。

社會局員工戴著口罩打公文，全神貫注，只露出一雙眼睛，雖然看不見表情，但口罩上卻貼著「防疫加油」等小標語，還有卡通小圖案，同事間不必開口，也能用眼神彼此交流。

隨著新冠肺炎持續延燒，社會局嚴格執行消毒防疫工作，口罩更是不離身。社會局員工林靖育說，上班戴一整天口罩，感覺人與人之間距離更遠了，於是她靈機一動，自己手繪一些微笑的圖案，寫上一些加油打氣的標語，即便同事擦肩而過，也能看到彼此口罩上的小標語，會心一笑。而她的貼心小舉動，也帶動許多同事一同響應「口罩小標語」，緩和辦公室的防疫緊張氣氛。

此外，在社會局兒福中心，除了志工和社工也在口罩上貼標語，更有家長帶著小朋友，現場畫畫和寫字，運用簡單的文字表情，為自己也為前線防疫的醫護人員加油。

社會局局長黃淵源表示，防疫期間，社會局全體員工都繃緊神經，一刻不鬆懈，尤其第一線的社工和志工人員都相當辛苦，也期勉大家一起努力，共度疫情難關。

(中時 )