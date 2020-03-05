密爾瓦基公鹿是美國職籃本季目前的龍頭，他們戰績52勝9敗以超過8成5的勝率傲視群雄，王牌希臘字母哥(Giannis Antetokounmpo)場均可以得到29.6分，其輾壓禁區的進攻手段雖然無解，但能擁有如此高的勝率，防守才是公鹿最關鍵的制勝秘訣，以下分析給大家參考。

公鹿的場均攻守回合數(PACE)高達105.1，是全聯盟節奏最快的球隊，儘管如此公鹿的場均失分僅106.8聯盟第二低，換算成每百回合失分是101.2分，不僅是本季最佳防守表現(比失分第二低的湖人還要少4.6分)，這簡直是歷史級的優秀防守，外媒用歷年(1950-2020)各球季聯盟平均百回合失分減去當季球隊平均百回合失分當作球隊防守指標，本季的公鹿在歷史上排名第8，是美國職籃自2007-2008塞爾提克以來最佳！

公鹿的防守模式十分有特色，他們習慣策略性的放對手投三分球(公鹿對手場均三分球出手38.8次聯盟最多)，因為比起三分線公鹿更注重禁區之內的防守質量！根據統計公鹿的對手在籃框3呎(約91.4公分)以內出手的命中率不到六成全聯盟最低。另外提供一個厲害數據，聯盟前四的禁區防守球員(6呎內)公鹿擁有三位，分別是字母哥、洛培茲哥(Brook Lopez)和洛培茲弟(Robin Lopez)，他們在場上其對手禁區的命中率比平均分別低19.2%、17.6%和14.6%。

不僅擅長降低對手命中率，公鹿甚至不給別人二次進攻的機會，攤開整季防守籃板的數據，公鹿場均可以搶下42.5顆防守籃板，比第二的籃網多快5顆，換算成百分比，公鹿每次搶到防守籃板的機率高達77.5%。

本週六(3/7)上午11:30公鹿將與本季總冠軍戰假想敵洛杉磯湖人一較高下，關鍵戰役兩軍想必會卯盡全力拚搏，雙方認真防守下出現小分的機率較大，建議可以考慮公鹿不讓分獲勝的選項，畢竟兩軍上一次交手公鹿可是以7分之差拿下勝利。

(中時電子報)