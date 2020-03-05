電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自作家「肆一」同名暢銷散文，由億萬編導林孝謙與呂安弦等人編劇，新銳導演簡學彬執導，集合青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出，卡司組合新鮮，是一部關於告白與祝福的校園純愛電影。為配合電影主題及風格，原訂在白色情人節上映，但因新冠肺炎疫情仍未穩定，為顧及社會安全與觀眾健康考量，決定退出3月12日上映檔期，待疫情趨緩穩定，下半年再重新定檔上映，希望影迷見諒並耐心等待。

雖然電影主角曹佑寧、陳妤及林映唯已為電影做了許多宣傳，迫不及待希望電影趕快上映，在不得不延期的狀況，雖感到小小的遺憾，但為了觀眾的安全和健康著想，他們都接受延期的安排，陳妤也表示：「健康平安最重要，記得勤洗手」，曹佑寧則提醒觀眾出門一定要戴口罩，他們更特別錄了一支影片，向期待電影上映的影迷們說明狀況，希望粉絲們到下半年能以健康開心的狀況，進戲院欣賞電影。

《可不可以》改編自療癒系作家肆一的同名散文作品，曾創下連續52週在暢銷書排行中前10名的紀錄，更掀起一股校園的告白風潮。肆一從電影籌備之初，也全力投入製作計畫中，由於原著是散文，並沒有故事情節，他大方的將作品交給知名的導演林孝謙與呂安弦率領的編劇團隊發展出全新的故事內容，以一場大膽的公開告白成為故事的開端。

電影開拍之初，便吸引了書迷的注意，前導預告釋出就吸引大批影迷關注，日前再公佈由全創作天后鄧紫棋擔任演唱的主題曲《很久以後》，MV上線不到一天，便突破百萬觀看，讓全亞洲粉絲都對電影更加期待，票房潛力備受看好，儘管出品公司對影片相當有信心、並對票房有高期待，電影移檔延後上映確定會蒙受前期廣告損失，並可能打亂宣傳節奏，但學生是這部電影鎖定的主要目標觀眾群，學生健康安全很重要，也呼應專家的呼籲，目前已售出香港、星馬等其他國家地區版權，現在各區域也都同時受疫情影響。所以慎重考慮後決定移檔，相信是最安全的決定。在延期期間的最新消息，可至電影官方FB關注各項活動及資訊。

(中時 )