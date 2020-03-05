黃鐘瑩（右4） 協助汐止青山國中小參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級。（新北市新聞局提供／許哲瑗新北傳真）

全中運女子七項金牌陳彩娟（右1）參加2020新北市元旦升旗。（新北市新聞局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市新聞局去年首推「新北女力」系列影片，廣邀30位不同領域的新北女性，分享個人經歷和生活體驗，如今這30位女力仍在各自崗位貢獻社會，像是出生烏克蘭、居住新北的藝人瑞莎，為了實現從未放棄的奧運夢，今年1月全額贊助體操選手們赴美參加「LA lights 2020錦標賽」，為台灣首次在該競賽取得3面個人賽銅牌及1面團體賽金牌的佳績。

新北市新聞局表示，全國女子七項全能冠軍陳彩娟，過去受限於經濟狀況，只能以一雙破舊球鞋硬撐需要6種專用鞋的七項全能比賽，努力不懈下屢獲佳績，除了母校新北明德高中持續協助外，去年開始獲得運動品牌台灣亞瑟士及薛長興企業集團的贊助，解決基本裝備、交通、食品營養等問題，現今的陳彩娟朝5月份的亞洲青年田徑錦標賽的金牌目標邁進，並預約2022年杭州亞洲運動會門票，期待穩健地跑向2024年巴黎奧運。

此外，曾獲全國高中金手獎金牌、新北技職的冠軍女兒游基綺，目前就讀台科大大學工商業設計系，接受新北市農業局的邀請，為去年「農金楷模」表揚活動設計獨一無二的獎牌、獎座，游基綺以她在新北就學期間，掌握對新北的熟捻，並發揮敏銳的觀察力，以新北市的特色農作物、山脈為意象，運用柔和線條，設計出質樸而溫暖的作品，呈現獨樹一格的女力樣貌。

放棄香港新創圈高薪的黃鐘瑩，幾年前回到深坑家鄉推動程式教育，去年底獲汐止青山國中小校長力邀，協助學校規劃創新教案，參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級，目前正輔導學校建立一個多元教案的共享、共作的線上平台，讓學校老師可以發展出跨領域特色課程，並能讓孩子有更多課程選擇。

新北市新聞局長蔣志薇表示，第一屆新北女力們除不斷在各自領域裡發光發熱外，她們的專業凸顯出新北市產業人才的豐沛與創新，已成為新北市優質的人才資料庫，市府各部門或民間團體都可借重專才合作，新聞局也將持續挖掘更多優秀的新北女力，支持她們在專業領域裡追求夢想、勇於挑戰。

(中時 )