紅軍利物浦最近4場比賽吞下3敗，雖然這3敗都在客場，但竟然全都遭對手完封，前場三叉戟薩拉（Mohamed Salah）、馬內（Sadio Mané）和佛米諾（Roberto Firmino）同時低迷是少有的狀況。紅軍在英超仍領先少賽一場的曼城22分，如無意外冠軍還是囊中物，但歐冠的衛冕之路遇到障礙，16強首回合作客0：1不敵馬德里競技，就是最近4戰3敗的開端。

利物浦隨後回英超主場以3：2逆轉擊敗西漢姆聯，但若非馬內再一次挺身扮演救世主，聯賽18連勝之路早已中斷。結果下一輪聯賽0：3爆冷受挫於沃特福德，接著在足總盃16強又以0：2敗給切爾西無緣晉級。球迷不禁擔心，在下週歐冠16強第2回合開打之際，前後2輪英超會不會再受到影響而無法取勝？

紅軍在進攻上太過依賴三叉戟的問題本季已稍有改善，但他們3人在聯賽合力攻進36球，仍佔全隊進球的56%。28場比賽僅有4場是他們3人都無進球，其中就包括一場和局（作客對曼聯1：1）和一場敗仗（作客0：3負沃特福德），如果不是3人同時低迷，那就表示對手在防守上成功切斷利物浦兩名助攻能力強大的邊後衛與前場的連結，有效壓制三叉戟的發揮，只要不讓這3名球員進球，紅軍的勝率就只有5成。

翻開對沃特福德的比賽紀錄可以發現，紅軍全場雖然有71%的控球時間，但射門次數7次僅為對手一半，三叉戟只有薩拉完成兩次射門，馬內和佛米諾的射門次數都是零，薩拉本場比賽的預期進球數（xG）是0.06個，更寫下個人本季新低。

週中的足總盃，紅軍主帥克洛普（Jürgen Klopp）作出多名輪換，三叉戟只讓馬內先發，但在0：2落後的情況下還是在70和80分鐘換上佛米諾與薩拉希望扭轉乾坤，但結果事與願違，吞下近期的第3敗。

紅軍本週末主場作戰是好消息，面對作客5連敗的伯恩茅斯贏球難度不大，但為了備戰週中對馬德里競技的歐冠16強第2回合，以及下一輪作客艾佛頓的「默西賽德德比戰」，克洛普在排兵佈陣上作出輪換在情理之中，合理預測贏1至2球，推薦「讓球-和局」追高賠。

(中時電子報)