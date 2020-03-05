蔡英文總統今天上午分別接見美國在台協會主席莫健以及全國童軍代表，過去總統對來訪賓客都會握手致意，不過蔡英文表示，為了因應新冠肺炎疫情發展，最近來總統府拜訪的賓客，也都入境隨俗，拱手不握手！

蔡英文今天在Telegram 和臉書發文表示, 非常歡迎美國在台協會莫健主席再次來訪！台灣和美國共享民主自由的價值，也是雙方在印太區域捍衛民主的堅實盟友。今年，台灣在自由之家 （Freedom House）發布的全球自由度調查報告中，持續名列「自由國家」，評比的總分在亞洲排名第二。「我們會繼續跟國際社會分享台灣的民主經驗，為世界貢獻己力」。

藉著今天的場合，她也要感謝美國國務院發言人Morgan Ortagus發布聲明，譴責國際民航組織（ICAO）封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業。「我們相信，每個人都應該享有健康權及言論自由。這些共享價值，也是台美堅實夥伴關係的根基」。

蔡英文也特別提醒大家看看她接見外賓的照片， 反問網友「大家有發現照片中哪裡不太一樣嗎？」她秀出莫健和她相互拱手的照片說，為了因應新冠肺炎疫情發展，最近來總統府拜訪的賓客，也都入境隨俗，拱手不握手！

(中時 )