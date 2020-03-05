維加斯黃金騎士本週六(3/7)09:00將作客溫尼伯噴射機，上半季低迷不振的黃金騎士1月中易帥後，打出嶄新風貌與球風，目前已榮登太平洋區榜首。防守戰力逐漸到位的噴射機近期在主場打出四連勝，戰績攀升至西部外卡第二，為了力保季後賽資格，噴射機勢必也不會讓黃金騎士輕易入城!

黃金騎士擁有豪華的前場陣容，但在前教頭賈蘭特的體系下，進攻能量卻日漸衰退。德博(Peter DeBoer)接任後，將帕西歐勒提(Max Pacioretty)、史東(Mark Stone)及卡爾松(William Karlsson)同時擺上場，推動攻守轉換的速度，增加對手退防的壓力。在德博麾下，黃金騎士場均進球高達3.64，前場進攻才華徹底釋放。防守端方面，黃金騎士過去苦尋不著堪用的二號門將，使得高齡36歲的弗萊里(Marc-Andre Fleury)近兩季出賽了107場之多，頻繁出賽也導致弗萊里績效下滑。日前球隊交易來上季聯盟最佳門將雷納(Robin Lehner)，此舉將能減輕弗萊里的工作量，補足門將深度後也更有利於黃金騎士衝擊季後賽。

溫尼伯噴射機季前有多名防守悍將出走，目前主力後衛群斯比薩(Luca Sbisa)與達斯特羅姆(Carl Dahlstrom)皆是開季後才到球隊，防守戰力無法整合的噴射機前30場賽事僅繳出11勝14敗5和，西部排名倒數第5。隨著賽季進行，斯比薩等人漸漸融入防守體系，藍線雖稱不上銅牆鐵壁，但頻被對手穿透的場景已不復見。進攻端是噴射機目前的隱憂，老將惠勒(Blake Wheeler)本季效率衰退，雷恩(Patrik Laine)與康納(Kyle Connor)雖偶有佳作但穩定性略顯不足，因此惠勒能否及時回穩，也牽動著噴射機本季能走多遠。

黃金騎士過去10場賽事打出9勝1敗，攻守戰力正值巔峰，但球團補強動作不停歇，近日又從加拿大人盤來考辛斯(Nick Cousins)，前場天賦多到滿出來。而噴射機進攻並不穩定，難以對黃金騎士經驗老到的門將群造成威脅。但可別以為雙方戰力有所差距，就貪讓分玩法的高賠，黃金騎士二月份6場客場雖拿下4勝，但讓分玩法過盤率僅5成，因此投注「不讓分玩法-客勝」是較為保險的選擇。

(中時電子報)