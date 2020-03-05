世界衛生組織公布的數據顯示，截至歐洲中部時間4日10時（北京時間4日17時）收到各國報告的數據顯示，全球新冠肺炎病例數逾9.3萬，新增阿根廷、智利、波蘭、烏克蘭4國報告確診病例。

世衛組織數據顯示，相較於前一日，全球新冠肺炎病例數增加2223例，達到9萬3090例；大陸境外病例數達1萬2668例，死亡病例數214例。

(旺報 )