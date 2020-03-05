嘉藥推動「嘉藥人愛心餐」資助方案，背後是教職員小額捐款促成。(曹婷婷攝)

學務長董志明表示，嘉藥經濟弱勢學生高達24％，嘉藥推動「嘉藥人愛心餐」資助方案，背後是教職員小額捐款促成，盼助更多困境學生「吃飽才能安心學習」，學務長董志明(左)致贈感謝狀給超商店長。(曹婷婷攝)

家庭收入影響下一代學習成就已非新聞，嘉南藥理大學去年試辦CNU食物銀行，每周二至周四由校園超商提供當日即期品給弱勢生，一學期捐出逾800份餐食；這學期結合原CNU食物銀行，提供弱勢生1日3餐校園餐券，每次配發10日，預計發放2000張；學務長董志明表示，嘉藥經濟弱勢學生高達24％，嘉藥推動「嘉藥人愛心餐」資助方案，背後是教職員小額捐款促成，盼助更多困境學生「吃飽才能安心學習」。

上學期末開始募捐累計已有30人參與，募得超過30萬元，除了單次捐助，許多老師職員簽署資助時，更註明將持續資助到離職或退休，為「嘉藥人愛心餐」注入源源不絕的力量。愛心餐將以餐券方式發放，讓學生在校園內各餐廳都可使用，預計發放2000張。

董志明說，「讓學生至少能吃飽」的念頭，源自於在校園看到許多學生讀書之外，打工省吃儉用。小雅(化名)家中經濟僅靠媽媽打工維生，為減輕家計，小雅也努力在外打工，收入大部分寄回家中給媽媽，平日靠水煮白麵蘸醬油做為三餐；鑒於許多弱勢學生來自單親、經濟有狀況的家庭環境，求學同時也須扛起負擔家計的角色，面臨半工半讀，校園裡每個弱勢孩子下課後還得為自己的下一餐打拚。

董志明因緣際會與統一超商－嘉藥門市江合興江店長分享這個想法，促成107學年度第2學期期末開始，合作試辦CNU食物銀行，每周二至周四由江店長提供當日即期食品給經濟弱勢學生，讓學生飽食一餐，一個學期下來，捐出超過800份餐食、也幫助了許多同學。

單純的善舉進而促成「嘉藥人愛心餐資助方案」。「學生吃不飽，該如何學習？」校內金老師呼應CNU食物銀行理念，主動找上學務長董志明，表達想以小額捐款資助弱勢學生三餐，後續吸引更多嘉藥老師、職員紛紛響應，這股良善的力量，催生「嘉藥人愛心餐資助方案」。

董志明表示，私立學校中弱勢學生比例不低，嘉藥的經濟弱勢學生高達24％，針對弱勢學生，教育部已經提出許多方案提供不同面向幫助，但在資源有限情形下，嘉藥自身推動「嘉藥人愛心餐」這項有意義資助方案，希望能幫助更多困境中的學生，吃飽了才能安心學習。

(中時 )