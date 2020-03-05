瑪吉咖啡廳前負責人謝宗顯，被控成立團購網「MAAKKI」推出「眾籌」方案，招攬台灣、大陸民眾加入會員購買點數換取商品，還可用點數「打米」獲得回饋，涉嫌吸金1.3億元。台北地檢署5日依違反銀行法起訴謝男10人。

檢調調查，謝男自2016至2018年間成立團購網「MAAKKI」，另開發同名手機APP，推出眾籌方案，吸引民眾參加會員買點數、線上購物，讓會員用載具累積點數、購物，點數可換現金。

謝男等人向民眾推銷，點數至9000點即可取得基本會員資格，再購買3萬1000點則可成為「國際代理商」。會員累積至4萬點後，每天可互相「打米」一次，透過「打米」互贈點數，每人隔天可獲得千分之4至9的回饋金。另拉人入會可賺獎金。40名網友前年發現數點無法再兌換現金，向檢調提出檢舉。

據了解，謝男否認吸金，但檢方不採信，今依違反銀行法起訴謝男、集團成員共10人。

(中時 )