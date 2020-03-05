明達醫(6527)2019年稅後淨利9107萬元，年增3成，以加權股本計算，每股盈餘約4.2元，董事會決議，每股將配息2.55元，現金殖利率約4%。

明達醫去年大陸去年營收占比約13%，相較前一年的4~5%成長，大陸新冠肺炎疫情衝擊市場需求遞延，法人認為，2月起營收表現恐將受到影響，首季業績保守看待。但由於市場需求只是遞延，明達醫下半年業績仍可望回升回升，外加全自動眼底相機及自動磨片機新品上市，中長期業績仍樂觀。

明達醫開發出台灣第一台由國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品，並積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材。明達醫深耕高階醫療儀器代工業務，另外也有自有品牌Crystalvue業務，除了代工業務獲得全球知名廠商長期ODM合約，自有品牌產品的銷售代理商已遍佈全世界40多個國家。

(時報資訊)