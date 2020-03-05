三星旗艦5G Galaxy S20系列已經正式在台灣發表，由於為高階旗艦機，故消費者也多十分關注電信業搭配資費的方案，五家電信業者資費也全數出爐，儘管在資費上各家業者類似，但五家業者依舊在三星原廠預購禮之外，出招數搶鏡，另外，電信三星也各自有獨家銷售款，增加話題性。

中華電(2412)本次是國內唯一銷售Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，更獨家銷售Galaxy S20 Ultra (512G)星空灰與Galaxy S20+(128G)晴空白，Galaxy S20 Ultra(512G)星空灰，大4G購機方案月繳999元、綁約30個月，預購加碼折價3000元、行動VIP最高再折5000元，專案價只要28,990元起，Galaxy S20+(128G)晴空白，月付999元、綁約30個月，搭配VIP再享限時購機折價最高8000元後，專案價只要19,990元起；中華電將自3月10起至3月16日於中華電網路門市及全台服務據點開放限量預購活動，3月18日起即可優先領機。

台灣大(3045)表示，凡是續約、攜碼、新申辦用戶，搭配4G資費專案，月付1399元、綁約36個月，Galaxy S20(128G)就可以13,990元帶回家，再享上網吃到飽、網內通話不限分鐘數免費，網外通話再享每月1300分鐘免費等優惠；攜碼、續約老客戶、VIP可享萬元免預繳，台灣大也獨賣晴空藍版本的Galaxy S20，台灣大指出，S20系列將從3月10起至3月16開放預購，搶先預購的三星迷，可優先於3月18日起陸續取貨，另外，消費者在myfone購物購買S20系列空機，可獲得3個月螢幕破裂保障，更有機會抽foodpanda萬元美食券，同時刷指定信用卡最高再享2800元回饋。

遠傳(4904)表示，搭配4.5G超極速方案，指定資費限時折3000元，Galaxy S20(128G)綁約36個月，搭配資費1399元，購機價格13990元、Galaxy S20+則為17990元、Galaxy S20 Ultra(256G)則為24900元，遠傳自3月10起開放預購，除有原廠預購好禮外，於遠傳網路門市預購加碼送1000元全家商品卡。

亞太電(3682)表示，本次把三星S20約期從30期縮短至18期，手期專案價不變約期少綁一年，以Galaxy S20 128GB為例，月付996元，綁約30期，專案價20,990元，現搭配「減約好生活」專案，月付999元，僅需綁約18期，專案價同樣為20,990元，合約期間內共省下11,898元，限新申辦和攜碼，另外，「Gt VIP尊爵菁英」獨享優惠，老客戶續約優惠最高現折8,000元，亞太電3月10日中午起於全台實體、數位門市同步開放限量預購。

台灣之星表示，自3月10日起至3月19日於台全台實體及網路門市申辦Galaxy S20 5G系列機款，搭配指定資費方案、月租最低599元起，即可擁有不限速上網吃到飽、網內互打免費，還可享預購限定5大「豪」禮優惠；另外，針對想要單購手機的消費者，此次也提供限定優惠，除三星原廠預購禮外，台灣之星網路門市就S20全系列機款加碼再送配件購物金1500元，總價值最高3000元，同樣買手機但賺更多。

本次三星針對Galaxy S20系列祭出優渥預購禮搶攻星粉目光，消費者只要預購並完成取貨，並於官網登錄，S20享「Samsung無線閃充行動電源10,000mAh」及1500元配件購物金，S20+及S20 Ultra送「Samsung Galaxy Buds+真無線藍牙耳機」。

(時報資訊)