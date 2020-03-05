隨著年紀增長，你也開始有駝背的情況了嗎？下背痛的情況更隨著時間逐漸增加，並有加劇的情況，但只要經過活動後症狀也會比較緩解，但別以為只是小毛病，當心「僵直性脊椎炎」已經悄悄找上門了！

奇美醫學中心風濕免疫科主治醫師陳昭宇表示，僵直性脊椎炎是一種慢性自體發炎性疾病，好發在20到40歲的年輕人，男女比例約為(2-5:1)，在台灣的盛行率約為0.1-0.4%，大約四萬人有這個疾病。但是發病到確定診斷的期間，可能會長達6-8年，主要原因是因為症狀可能不嚴重，或常被誤以為是其他原因導致的下背疼痛。

然而，90%以上的僵直性脊椎炎帶有B27型人類白血球抗原基因(HLA-B27；雖然帶有此基因者只有不到10%會有僵直性脊椎炎)，與遺傳的關聯性高。最主要的症狀為發炎性下背痛，佔所有下背痛原因的約4-5%，特徵包含初次發生年齡小於40歲，常發生在清晨快起床的時候，會有雙側臀部交互疼痛，醒來活動後症狀會緩解，期間長達半小時以上，但休息並不會緩解疼痛，且症狀發生時間持續超過三個月。

陳昭宇指出，僵直性脊椎炎主要侵犯薦椎與腸骨之間的薦腸骨關節，診斷以影像學檢查最重要，包含X光或者核磁共振發現薦腸骨關節發炎。除了下背痛以外，也可能出現「著骨點炎」，導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛、大腿外側疼痛等，並可能出現肩關節和髖關節等大關節發炎。

此外，亦可能發生急性單側「虹彩炎」，其症狀包含眼睛紅腫、疼痛、視力模糊、畏光等、A型免疫球蛋白腎炎(大都為無症狀的輕微血尿或泡沫尿)、無症狀且輕微的主動脈瓣閉鎖不全或傳導阻滯、罕見的上肺部纖維化等；部分病人在疾病進展數年之後，會開始產生脊椎的黏合，導致「竹節狀脊椎」的形成，造成駝背及背部活動不能，而且容易因為較大幅度的運動導致受傷。

不過，僵直性脊椎炎病人絕大多數對於非類固醇類消炎藥的效果非常好，僅部分病人依狀況需要使用免疫調節劑藥物幫助治療，而對治療反應不好的情況，很可能需要進一步使用生物製劑藥物治療。

陳昭宇提醒，千萬不要認為年輕力壯，忍一下就過去了，症狀符合發炎性下背痛，或者曾經被診斷有「虹彩炎」、「著骨點炎」等疾病者，都應該儘早至風濕免疫科門診就醫，以達到早期診斷，並跟醫師討論後續的治療方式。

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(中時電子報)