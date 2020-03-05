勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)今年首度推出校園大使選拔活動，由超強評審陣容包含資深媒體人、直播與表演創意達人以及跨國企業與高雄在地大型企業人資主管擔任評審，鼓勵青年大膽挑戰自我同時也能與產業有更深度的連結，強化自我行銷能力，打造亮眼個人職涯品牌。

YS成立7年來與轄區內大專院校密切合作，進入校園辦理講座等活動，讓職涯的觀念向下紮根，7年來有超過24萬人次接受過YS的服務。YS在長期陪伴青年走出求職迷茫的過程中發現，很多青年有理想且勇於行動，但卻找不到合適的舞台發聲，因此「第一屆YS校園大使選拔」鼓勵青年勇敢發揮自己獨特的影響力。

堅實的評審陣容，包含資深媒體人威廉、直播網紅推手鍾曉雲、華泰電子人資經理許景貞以及曾擔任過空服員現為跨國企業人資主管的Annie等，集結不同領域的職人來把關，為青年量身打造的發聲舞台，讓青年創意發想有機會實現外，也能與業界評審互動交流，提升行銷自我品牌的技巧。

校園大使選拔活動，將招募18到29歲性格活潑、熱愛挑戰且對於社群平台操作有濃厚興趣的大專院校在學生，初選進行書面審查，評選出晉級者，於3月28日進行青年Show Time進階決選，由產業界專業評審進行講評。在為期一年的校園大使任期中，YS會設計多樣化而有趣的挑戰任務，例如成為社群達人，體驗當FB或IG小編，運用社群媒體的力量宣傳YS，或是展現親和力成為活動大使，還有超夯的街訪主持挑戰，以及行銷自我魅力的人氣王票選，挑戰任務所練就出來的能力，也都是現在企業徵人時很看重的加分條件。

獲選為校園大使後，YS將提供一系列專屬福利，協助青年展露頭角，安排專屬的職涯導師與培訓活動，幫自己創造更多可能性，還可以接觸不同領域的高階主管和產業職人，吸收寶貴的職場實務經驗與人生哲學，建立自信找到成就感。任職結束還會頒發結業證書，更有機會獲得專屬履歷推薦，讓青年在踏入職場之前就能先累積經驗，建立職場人脈資源。YS校園大使選拔活動即日起至3月16日止受理報名，活動採線上報名，相關報名資訊歡迎上青年職涯發展中心官網查詢 https：／／ys.nat.gov.tw查詢或電洽07-2313232。

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