去年狀元鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森5日迎來職業生涯首次背靠背出賽，儘管他打了35分鐘，貢獻21分、6籃板，鵜鶘仍在延長加賽過後，以123比127不敵獨行俠，獨行俠明星後衛東契奇貢獻30分、17籃板及10助攻的生涯第22次大三元。

錫安威廉森季初就因傷勢，整整缺席前面46場例行賽，自從他在上個月23日傷癒復出之後，鵜鶘就相當保護這名未來之星，從來不讓他連續兩天出賽，如今隨著他身體狀態逐漸健康，鵜鶘才會決定讓他打完4日比賽後，續在5日面對獨行俠。

這是錫安威廉森連續13場得分破20，儘管帳面成績還算出色，但他面對波爾金吉斯、克勞伯兩名獨行俠長人，上半場卻頻頻遭到火鍋伺候，到了下半場雖然表現回穩，可惜隨著英格拉姆延長賽犯滿畢業，比賽也馬上就被東契奇接管了。

不過身為獨行俠當前一哥的東契奇，賽後卻去接受X光檢查，因為他的左手大拇指明顯受傷了，「每場比賽都在痛，我很清楚這點。」接下來就等他的檢查結果如何了。

(中時 )