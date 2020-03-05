美股三大指數上周來，天天上演脫戲，呈現與正常軌跡脫節的現象，投資人已經看不懂倒底該空？還是選多？星展集團投資總監辦公室今天發布報告指出，可以先留意香港恆生國企指數的走勢，未來幾星期的成熟國家股市走勢，可能會跟著它走。

美股反向貼臉港中股市？投資人應該是第一次發現這個有趣的現象。

星展銀行（台灣）消費金融處財管投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，中國大陸是此次疫情爆發的中心，大陸境內的新增確診病例數似乎已經達到頂峰，過去數週，恆生國企指數的走勢隨著新增確診病例數量變動，因此建議，未來數週成熟國家股市的走勢，有可能與恆生國企指數的走勢相近。

星展銀行財富管理近日不斷收到客戶的詢問，尤其是美股激烈震盪，大家想知道，「總體經濟受疫情衝擊的影響，大部份已經反應在股價上了嗎？」，星展集團投資總監辦公室對此表示，市場對負面消息通常會出現過度反應，星展集團有合理的基礎假設，認為股市目前可能離底部不遠。

此外，該團隊指出，目前股市和債市價格已反應未來數月經濟疲弱的預期；中國製造業採購經理人指數下滑至35.7的低點，但中國股市卻反應平淡，證實股價已反應疫情影響的論點。

(工商 )