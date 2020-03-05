國民黨團今(5)日表示，政院所提的600億元紓困特別預算案，在野黨立委發現很多與原本的公務預算重複編列，只在名目冠上「受疫情影響」，除了呼籲不能漫無目的的大灑幣，也主張企業必須不減薪、不裁員、不放無薪假，方可申請紓困。

因應新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內經濟，立法院日前通過防治及紓困振興特別條例，國民黨團今天呼籲，政府不僅僅在防疫上要超前部署，紓困與振興方案也要如此，要求政府各部會，盡速將紓困振興特別預算實施細則訂出來，讓需要紓困的行業與民眾，實質上受到照顧，「錢要花在刀口上」。

總召林為洲表示，特別條例已經通過，特別預算也在本周展開聯席審查，國民黨團的立場很清楚，就是嚴格把關，務必「拳拳到肉」、「錢用在刀口上」，無論是勞工、中小企業到防疫人員都必須受到妥適的照顧與補助。

林為洲指出，中小企業受到這一波疫情的衝擊非常大，潛在的無薪假造成勞工生活上遇到困境，如何讓他們紓困度過難關？編列最多預算的「信保基金」100億元，要銀行給予中小企業融資，但更應該審視申請紓困的企業，必須是願意和勞工站在一起共度難關，不減薪、不裁員、不放無薪假，方可申請紓困。

書記長蔣萬安強調，防疫要超前、紓困要要清楚，行政院編列600億元紓困方案，僅有60頁計畫說明，內容不清不楚，沒有計畫、沒有成效評估、沒有整體規劃思維，甚至許多部會的科目，與今年度已審查公務預算內容相同，「換湯不換藥」。

蔣萬安舉例，經濟部在創新研發的部分，在特別預算案中也編列補助21.8億元，包括「協助產業技術創新研發」、「協助標竿企業研發」、「協助中小企業創新研發」等，與去年預算項目相同；文化部在「藝文產業振興」上編列1億元預算，科目內容同樣與去年度公務預算科目雷同。

蔣萬安指出，部會提出特別預算項目中，完全沒有執行細目，包括編列用途、執行對象、成效評估等，下周即將進行預算實質審查，行政院迄今仍未將預算詳細內容送入立院，委員不知到底要審查什麼？國民黨團堅持，特別預算的每一分錢，都必須用在需要幫助、照顧的行業、民眾和防疫人員身上。紓困順序是什麼？標準在哪裡？國民黨團會嚴格把關，要求行政院提出施行細則，絕不能任由行政院匡列600億元之後，漫無目的使用。

藍委曾銘宗表示，肺炎疫情將對廣大勞工產生重大衝擊，呼籲勞動部協調金管會提出「勞工紓困貸款」，包括含房屋貸款、消費性貸款，協助勞工渡過困境。此外，特別預算總規模計600億元，其中紓困振興經費計404億元，要求經濟部、交通部、文化部及農委會儘速提出紓困具體方案，上述各部會也應指定單一協助窗口，發揮紓困政策效益。

藍委李貴敏表示，台商及產業斷鏈危機已然浮現 ，但經濟部所提「製造業紓困及輔導轉型措施」，大拼盤式內容根本無法對症下藥，除了撒錢之外了無新意，呼籲政府應盡速對產業斷鏈危機，提出具體可行措施，否則到時即使編再多預算，恐怕也無濟於事。李貴敏舉韓國三星為例，關閉在大陸最後手機生產線，改布局在越南、印度，但越南生產所需電子零組件30%由大陸供應，現在也面臨斷鏈危機。

(工商 )