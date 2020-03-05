行政院會今天通過「農業保險法」草案，明定得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制，至於農保基金規模，農委會副主委陳添壽透露，預估50億元，未來在農業保險業務達一定規模時，報請行政院核准成之財團法人農業保險基金。

行政院會在108年7月通過「農業保險法」草案，函請立法院審議，因應立委任期屆滿改選，今日院會重行通過「農業保險法」草案，將再函請立法院審議，希望儘速完成立法。

農業保險法草案重點包含：一、擴大保障範圍：保險事故不以天然災害為限，可包括疫病、蟲害等。二、建置雙軌保險人運作機制：依產業特性及政策需要，由保險業或經主管機關許可的農會、漁會擔任保險人。 三、得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制： (一)成立法人基金，網羅專業人才以管理及執行危險分散機制、建立農業保險資料庫、培訓勘損人員及宣導、推廣等事宜。 (二)運用保險業再保險機制，減輕政府承擔風險負擔，明定危險分散機制之法源依據，相關細節授權以子法訂定。

四、補助保險費並調整現金救助： (一)為提高農民投保意願，明定中央政府補助農民保險費以50%為上限，但屬於配合實施強制投保措施者，不在此限。 (二)現階段保險與救助併存，未來得視保險標的、險種、保險費補助之對象及比率，逐步調整農業天然災害救助辦法之現金 救助額度。 五、鼓勵保險人投入：由政府協助保險人研發農業保險商品，並得提供辦理農業保險之附加費用補助、獎勵及賦稅減免等措施。

農委會指出，政府從2017年起擴大推動試辦農業保險，迄今已試辦梨、釋迦、水稻、養殖水產及香蕉等20種品項，27張保單，且因應不同作物生長特性及農業政策需求，推出不同類型保單，包括實損實賠、區域收穫(產)量、區域收入、天氣指數、災助連結及撲殺連結等六大類型，農民可依其需求選擇投保。目前累計總投保件數3.7萬件、總投保金額84億元、總投保面積6.1萬公頃；累計理賠件數約4,600件、理賠金額1.78億元。

農委會強調，未來將持續開發茶、桶柑及葡萄等保單，擴大農業保險品項及保障範圍，提升保險覆蓋率。

(工商 )