立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。綠委陳素月質詢時提議，新冠肺炎疫情持續蔓延，財政部會不會考慮設立特殊病情的扣除額給民眾減稅？

財長蘇建榮備詢時回應，扣除額部分涉及修法，可說是緩不濟急，因此暫不考慮。不過，他也強調，財政部仍會採取三大措施，第一是提供民眾、企業分期繳稅，只要有財務困難，可依照稅捐稽徵法第26條規定，最多可分36期（即為三年）繳納。

第二是延緩繳稅期限，若民眾、企業因被隔離而錯過繳稅期限，可依照稅捐稽徵法第10條規定，最多可延長繳稅期限一個月。包括4月的使用牌照稅以及5月的房屋稅、綜所稅及營所稅等都包含在內，只要是有延期繳納需求，所有民眾、公司行號都可提出申請，國稅局將從寬認定。

第三則是受疫情影響而休業的商家，在暫停營業的期間，也可以免繳營業稅。

(工商 )