微軟要求西雅圖、灣區多數員工在家工作 13:532020/03/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，眼見美國新冠肺炎疫情持續升溫，包括微軟（Microsoft）在內、愈來愈多美國企業要求員工在家工作，避免疫情擴散。 微軟要求在總部西雅圖地區以及舊金山灣區一帶的多數員工，在3月25日以前儘可能在家工作。 微軟執行副總裁Kurt DelBene在部落格向員工表示，「採取這些措施將確保你們的安全，也讓必須到現場上班的人擁有更安全的場所。」 該貼文指出，「除非攸關微軟持續營運的必要性」，否則員工暫停出差至西雅圖與灣區一帶。 (工商 ) #微軟 #西雅圖 #在家工作 #灣區 #多數 也許您會感興趣 推薦閱讀 駐西雅圖辦事處長 阿拉斯加分享台灣抗疫經驗 16:502020/03/01 國際 美國出現新冠肺炎死亡病例 微軟Build大會或被迫延期 11:532020/03/02 科技 西雅圖地區6起死亡案例 美政府買汽車旅館隔離病患 05:192020/03/03 國際 西雅圖6人染新冠肺炎死亡 其中4例為老年人 12:072020/03/03 國際 美新冠肺炎確診病例激增 這是主因 10:352020/03/03 國際 Google與微軟因疫情取消多場活動 開發者大會或受影響 11:182020/03/03 科技 調查：多數美國人認為臉書權力大 若消失又會失望 20:182020/03/03 國際 疫情轉嚴峻 西雅圖宣布緊急狀態 08:542020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 《國際產業》亞馬遜證實，一名西雅圖員工確診新冠肺炎 14:152020/03/04 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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