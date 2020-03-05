路透報導，眼見美國新冠肺炎疫情持續升溫，包括微軟（Microsoft）在內、愈來愈多美國企業要求員工在家工作，避免疫情擴散。

微軟要求在總部西雅圖地區以及舊金山灣區一帶的多數員工，在3月25日以前儘可能在家工作。

微軟執行副總裁Kurt DelBene在部落格向員工表示，「採取這些措施將確保你們的安全，也讓必須到現場上班的人擁有更安全的場所。」

該貼文指出，「除非攸關微軟持續營運的必要性」，否則員工暫停出差至西雅圖與灣區一帶。

(工商 )