受到新冠肺炎疫情肆虐全球的衝擊，美國聯準會（Fed）日前無預警宣布緊急降息2碼，但仍止不住投資人的恐慌。《CNN Business》在4日報導中，有分析師認為，Fed出手降息救市的動作，可能只是剛開始，接下來幾個月，如果調降到零利率，也不用感到驚訝。

為了因應新冠肺炎在全球擴散所造成的經濟衝擊，美國聯準會（Fed）3日緊急宣布，調降聯邦資金利率2碼，但這樣的力挽狂瀾，仍止不住投資市場對疫情所造成經濟成長趨緩的擔憂，美股三大指數全面重挫，道瓊工業指數收盤更暴跌785.91點。

根據《CNN Business》報導，Fed 在這個時間點出手降息救市，其實反而更顯露市場對經濟衰退的擔憂；且美國經濟可能正如同經歷經濟大衰退過後的緊急狀況，摩根大通基金首席全球策略師凱利（DavidKelly）就表示，如果 Fed 在未來幾個月內將利率降到零，「我不會感到訝異」。

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(中時電子報)