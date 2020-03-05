美國一份監督報告今天指出，聯邦調查局（FBI）截至2019年對美國「本土」極端主義分子的監控行動有瑕疵，這個弱點可能會導致更多致命攻擊發生。

司法部督察長辦公室（OIG）報告指出，多名嫌疑人在FBI結束調查評估後發動攻擊。

報告內容提到：「2001年9月11日以來，本土暴力極端主義分子（home-grown violent extremists，HVE）已經在美國發動逾20起攻擊行動，其中部分是在聯邦調查局反恐評估或調查結案後發生。」

「聯邦調查局未能採取全方位的方法來解決不足之處。」

根據FBI，這些極端主義者是在美國本土受聖戰士影響而變得激進化，並非接獲海外指令。

根據路透社報導，FBI對此回應表示，正在致力於去年秋天首度公布的策略，要攔阻罹患精神疾病人士可能發動的攻擊，但拒絕做出進一步評論。

外國激進組織尚未在美國境內再度發動類似911劫機事件的聯合攻擊行動；當年紐約、華盛頓和賓州共有約3000人在這波攻擊行動中喪生。

不過根據智庫新美國基金會（New America Foundation），這些組織已經能夠招兵買馬，並灌輸本土暴力極端主義分子極端思想。這些極端主義分子自911事件後已經在美國造成逾百人喪命。

這個數字近年來已被白人至上主義或其他極右派意識型態驅使發動的攻擊案造成的死亡人數超越。受到來自國會的壓力，FBI已經加強攔阻這類攻擊行動。

(中央社)